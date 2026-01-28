بنك القاهرة عمان
يلغي الخصومات.. الأمانة: تعديل مرتقب على نظام الرخص والأبنية

28 يناير 2026
يلغي الخصومات.. الأمانة: تعديل مرتقب على نظام الرخص والأبنية

وطنا اليوم:قال نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمّان الكبرى، المهندس زياد أبو عرابي، إن هناك تعديلاً مرتقباً على نظام الرخص والأبنية قد يبدأ سريانه اعتباراً من الأول من آذار أو الأول من نيسان.
وأوضح أبو عرابي خلال مداخلة اذاعية أن التعديل الجديد سيلغي الخصومات الحالية المعمول بها، مع مراعاة الأقدمية والتجاوزات والأبنية فيما يتعلق بالرسوم.
وأشار إلى أن النظام حالياً قيد البحث ضمن أوراق مجلس الوزراء، وقد يصدر خلال الفترة المقبلة.


