وفاة عشريني وإصابة آخر في حادث تدهور بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفي شاب عشريني وأصيب آخر بحادث تدهور مركبة، فجر الأربعاء، على طريق جسر المنشية بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، أسامة أبو سنينة، إن طواقم قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى تعاملت مع إصابات الحادث، حيث وصل أحدهما وعمره 25 عاما متوفى إثر إصابته البالغة، حيث جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، فيما المصاب الآخر (16 عاما) قيد العلاج وحالته متوسطة.