الفوسفات تواصل ترسيخ دورها بوصفها أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني

27 يناير 2026
الفوسفات تواصل ترسيخ دورها بوصفها أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني
وطنا اليوم:تواصل شركة مناجم الفوسفات الأردنية ترسيخ دورها بوصفها أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، بتحقيق نتائج مالية وإنتاجية لافتة تعكس كفاءة إدارتها وحسن توظيفها للموارد، إلى جانب قدرتها على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في توسيع نطاق حضورها محليًا ودوليًا.
ويجسّد هذا الأداء نهج الشركة المتكامل القائم على تحقيق نمو مستدام، والالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة المهنية، وتبني أحدث التقنيات الصناعية، والتوسع في الصناعات التحويلية، فضلًا عن دورها الفاعل في دعم المجتمعات المحلية، بما يعزز ثقة الشركاء ويؤكد مكانتها الريادية في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ مفهوم الاستدامة الوطنية.

