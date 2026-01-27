القاضي يلتقي السفير الصيني

وطنا اليوم _

استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بمجلس النواب، اليوم، السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بخاصة البرلمانية منها.

وعبر القاضي عن حرصه على توثيق العلاقات البرلمانية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل.

وأكد القاضي، تقدير المملكة للموقف الصيني الداعم لحل الدولتين بوصفه السبيل الضامن لحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

من جهته أكد السفير الصيني قوه وي، عمق ومتانة العلاقات الأردنية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.

ولفت السفير الصيني إلى أن بكين ستستضيف منتصف العام القمة الصينية العربية التي تعد ذات أهمية كبيرة على طريق تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وعبر عن تقديره لموقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.