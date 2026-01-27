بعد خضوعه لملكية أميركية.. تيك توك يمنع انتقاد ترامب

وطنا اليوم:أبلغ مستخدمون لـ”تيك توك” أن التطبيق يحجب محتويات تنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مقتل مسعف برصاص الشرطة في مينيابوليس.

وباتت منصة “تيك توك” التي يستخدمها 200 مليون شخص في الولايات المتحدة، خاضعة لإدارة الحكومة الأميركية، وأقرت الشركة بوجود مشكلات لكنها عزتها إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات، وقالت إنها تعمل على حل المشكلة.

والإثنين أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم إطلاق تحقيق في شكاوى المستخدمين.

وكتب نيوسوم على منصة “ثريدز”: “حان وقت التحقيق. باشرنا تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك تنتهك قانون الولاية بحجب محتوى ينتقد ترامب”.

واجه مستخدمو “تيك توك” الذين حاولوا نشر مقاطع فيديو حول وفاة أليكس بريتي خلال عطلة نهاية الأسبوع صعوبات، من بينها عدم القدرة على النشر، أو تلقي مشاهدات أقل من المتوقع، أو خضوع مقاطع الفيديو الخاصة بهم للمراجعة.

وكتب الصحفي دافيد ليفيت عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “تيك توك بدأت بحجب المحتوى المناهض لترامب ووكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس)”.

وتأكيدا لذلك، شارك ليفيت لقطة شاشة لمقاطع فيديو على حسابه الشخصي، مع عبارة “لا يوصى بها”.

وتضمنت هذه المقاطع متظاهرين أو ترامب، وحصد هذا المنشور أكثر من مليوني مشاهدة.

كما نشرت الفنانة بيلي إيليش رسالة على “إنستغرام”، قالت فيها إن “تيك توك” يحجب المحتوى المتعلق بوكالة الهجرة والجمارك.

وفي قصة نشرتها على “إنستغرام”، الإثنين، كتبت إيليش “تيك توك يُسكت الناس”.

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن موجة اتهامات واسعة وجهها مستخدمون لمنصة تيك توك، زعموا فيها أن التطبيق تعمّد تقييد أو كبح انتشار مقاطع فيديو تتناول حادث مقتل رجل في مدينة مينيابوليس على يد عناصر من الشرطة الفدرالية للهجرة.

وأفادت الصحيفة بأن المنشورات المرتبطة بالحادث لم تحظَ إلا بعدد ضئيل من المشاهدات أو ظلت عالقة دون نشر، في ظل مشكلات تقنية أوسع شهدها التطبيق.

واختتمت واشنطن بوست التقرير بالإشارة إلى أن الخبراء يرون في هذه الواقعة مؤشرا مقلقا، فإذا صحت فرضية الرقابة، فإن ذلك يعني استبدال مخاوف أكبر تتعلق بالرقابة المحلية المسيسة بالمخاوف من التدخل الأجنبي.