حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن في لواء عين الباشا

3 ساعات ago
حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن في لواء عين الباشا

وطنا اليوم:نُفذت حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن، بالتنسيق مع المحافظة ومتصرفية لواء عين الباشا ومكتب أشغال عين الباشا.
وأسفرت الحملة عن إزالة الأكشاك المقامة داخل حرم الطريق، إضافة إلى إزالة الاعتداءات المتعلقة باستجرار التيار الكهربائي بشكل غير قانوني من الأعمدة.
وأكدت الجهات المعنية أن أصحاب الأكشاك كانوا قد أُبلغوا بضرورة الإزالة منذ أسبوعين لإتاحة المجال لهم لإزالتها ذاتياً، إلا أن الغالبية لم تلتزم بالإنذار، ما استدعى تنفيذ الإزالة بالقوة القانونية حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية.


