أمنية، إحدى شركات Beyon، تسلّم صندوق الطالب الأردني عوائد حصته في الشركة تجسيداً للشراكة ودعماً للتعليم

وطنا اليوم: أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن تسليم صندوق الطالب الأردني عوائد حصته في الشركة، وذلك تجسيدًا للشراكة الاستثمارية التي تجمع الطرفين، وفي إطار التزام أمنية بدعم التعليم وتعزيز الأثر التنموي المستدام في المملكة.

وتعكس هذه الخطوة الأداء المالي المتميز للشركة وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة تعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي، حيث تسهم العوائد في تمكين الصندوق من توسيع نطاق دعمه للطلبة المحتاجين، بما يجسّد نموذجًا فعّالًا لتسخير النجاح التجاري في خدمة الأهداف التنموية والتعليمية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل الجلاهمة: “يعكس توزيع الأرباح عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة وصندوق الطالب الأردني كأحد المساهمين الرئيسيين، ويترجم النجاح المالي للشركة إلى أثر مجتمعي ملموس يسهم في دعم المسيرة التعليمية وتوفير الموارد اللازمة للطلبة لاستكمال تعليمهم، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.

وأكد الجلاهمة أن شركة أمنية تواصل جهودها في تمكين التحول الرقمي لقطاع التعليم من خلال الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية والتعليم، التي أثمرت عن تزويد نحو 3500 مدرسة بخدمات الإنترنت عالية الكفاءة، بما يوفّر بيئة تعليمية حديثة تدعم الطلبة، وخصوصًا طلبة التوجيهي، لمواكبة متطلبات العصر الرقمي وتحدياته.

وأكد، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، خلال تسليم صندوق الطالب الأردني عوائد حصته في الشركة، اعتزازه بعمق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الطرفين خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

وأشار إلى العديد من البرامج التي ينفذها الطرفان خاصة تلك التي تسهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة العملية التعليمية، ودعم جهود الوزارة في تطوير التعليم وبما يتواءم مع أهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم التي تبنتها الحكومة وتنفذها الوزارة.

وأعرب الدكتور محافظة عن شكره لشركة أمنية لتخصيصها مبالغ مالية لدعم تعليم أبنائنا الطلبة، آملا استمرار علاقات التعاون والشراكة الراسخة مستقبلا.

ويشار إلى أن أمنية تضع دعم التعليم على رأس أولوياتها ضمن استراتيجية مسؤوليتها الاجتماعية، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل لصناعة مستقبل أكثر تقدّماً وازدهاراً للأردن.