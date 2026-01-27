العمل الإسلامي: لم نعدّل اسم الحزب ونظامنا الأساسي منسجم مع القانون والدستور

وطنا اليوم:أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أنه قدّم تعديلات على نظامه الأساسي إلى الهيئة المستقلة للانتخاب دون التطرّق من قريب أو بعيد إلى تعديل اسم الحزب، وذلك خلافاً لما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام. وقال الأمين العام للحزب، المهندس وائل السقا، في تصريح صحفي تعليقاً على ما نُقل عن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، إن الحزب لم يتلقَّ حتى الآن أي رد رسمي من الهيئة على هذه التعديلات، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمها. وأوضح السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي يرى أن اسم الحزب لا يتعارض مع قانون الأحزاب، وينسجم بشكل كامل مع الدستور الأردني الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، ويؤكد هوية المجتمع وثقافته العربية الإسلامية، مشدداً على أن التضييق الزائد في مثل هذه القضايا يشكّل إعاقة لمسار التحديث السياسي المنشود في المملكة.