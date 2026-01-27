وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يقدم اقتراح برغبة للحكومة بشأن المتعثرين في سداد صندوق التنمية والتشغيل يبين الأسباب ويؤشر على الحلول.

نص المقترح:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: مقترضي صندوق التنمية والتشغيل

استنادًا لأحكام، المادة (141) من الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب

أرجو توجيه الاقتراح برغبة التالي.

أن عدد المتعثرين من صندوق التنمية والتشغيل يقدر بعشرات الآلاف، إضافة إلى الكفلاء وأسرهم، الأمر الذي يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا

أن هذا الملف ذو طبيعة إنسانية ملحّة، نظرا لما يترتب على التعثر من تبعات قانونية كالتنفيذ القضائي والشيكات والقيود المالية

أن الهدف الأساسي من قروض صندوق التنمية والتشغيل هو تمكين المواطنين اقتصاديا وليس تعقيد أوضاعهم المعيشية

أن استمرار التعثر دون حلول عملية يفاقم معدلات الفقر والبطالة ويُضعف الثقة بالمؤسسات التمويلية

*مضمون الاقتراح

أقترح برغبة على الحكومة، من خلال وزارة التخطيط وصندوق التنمية والتشغيل، ما يلي

إعادة هيكلة ديون المتعثرين بحيث

يتم تقسيط المبالغ المتبقية على فترات زمنية ميسّرة

تثبيت أو خفض نسب الفائدة أو الأرباح وعدم احتساب فوائد تأخيريه جديدة على المتعثرين الجادين في السداد

إعفاء جزء من الغرامات أو الفوائد التراكمية عن الحالات الأكثر عسرا، خصوصًا محدودي الدخل

تعليق الإجراءات القانونية والتنفيذية مؤقتًا بحق المتعثرين الملتزمين ببرنامج إعادة الجدولة

دراسة وضع الكفلاء بما يضمن عدم تحميلهم أعباءً إضافية في حال التزام المقترض ببرنامج السداد الجديد

إتاحة قناة تظلم رسمية ومنظمة لاستقبال طلبات الحالات الإنسانية ودراستها بشكل فردي وشفاف

إطلاق حملة توعوية وإعلامية توضح للمواطنين آليات المعالجة وشروط الاستفادة، بما يعزز الشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه