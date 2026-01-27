بنك القاهرة عمان
الأمن يقبض على شابين في قضية اعتداء وسلب بعمان

27 يناير 2026
وطنا اليوم:قبض الأمن العام، على شابين، اعتديا بالضرب على أحد الأشخاص، أثناء وجوده في إحدى ضواحي عمان، وسلبا منه نحو ٥٠٠ دينار.
وقال مصدر أمني، أن المجني عليه، تقدم بشكوى، مفادها، أنه تعرض للإعتداء، من قبل شخصين، وسلبا منه نحو ٥٠٠ دينار، أثناء تواجده بإحدى مناطق عمان، ولاذا بالفرار.
وأضاف، أنه بعد البحث والتحري، وجمع المعلومات، ومراجعة الكاميرات، الموجودة بالقرب من الحادثة، تم التعرف على المُتهَمَين بالاعتداء والسلب، وتحديد مكان وجودهما، والقبض عليهما، وإحالتهما إلى القضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.


