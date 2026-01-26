الأمن السوري يضبط شحنة ضخمة من مادة الكوكايين السائلة المخدِّرة

وطنا اليوم:قالت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الاثنين، إن إدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من ضبط شحنة ضخمة من مادة الكوكايين السائلة المخدِّرة في ميناء اللاذقية، كانت قادمة على متن إحدى البواخر من دولة البرازيل، ومخبّأة داخل علب زيوت نباتية بطريقة محكمة، ضمن محاولة تهريب معقّدة إلى إحدى دول الجوار.

وتابعت الوزارة أن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، أعقبتها متابعة ميدانية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل قبل خروجها من الميناء.

وأضافت أنه تم مصادرت المضبوطات، فيما تواصل الفرق الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات القضية لتحديد جميع المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتشير إدارة مكافحة المخدرات السورية إلى أن هذه العملية تمثّل جزءًا من جهودها المستمرة في مكافحة شبكات تهريب المخدرات، والحفاظ على الأمن العام، ومنع تسلّل المواد المخدِّرة إلى الأسواق المحلية والدولية.