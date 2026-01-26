الاتحاد يتوج بلقب دوري محترفات القدم للمرة الثالثة

وطنا اليوم:توج فريق الاتحاد مساء اليوم الاثنين، بلقب دوري المحترفات لكرة القدم بنسخته السابعة، في ختام منافسات البطولة والجولة الخامسة عشرة، ليضيف اللقب الثالث إلى خزائنه وللموسم الثالث على التوالي.

وقدمت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق الاتحاد، بحضور المدير الفني لاتحاد الكرة عبد الحي بن سلطان.

وحل فريق عمان إف سي بالمركز الثاني، وحصل على الميداليات الفضية، فيما جاء نشامى المستقبل بالمركز الثالث، والاستقلال بالمركز الرابع، وفي المركز الخامس والأخير فريق الأرثوذكسي.

وحصلت لاعبة فريق الاتحاد مي سويلم، على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدافة في البطولة بعد تسجيلها 15 هدفا، فيما نالت لاعبة فريق الاستقلال ديانا الجولاني جائزة أفضل حارسة مرمى