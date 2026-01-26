بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن راعي الاتصالات لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة لدعم قادة المستقبل

26 يناير 2026
أورنج الأردن راعي الاتصالات لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة لدعم قادة المستقبل

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (MUN) لعام 2026، والذي نظمته المدارس الإنجليزية الحديثة في فندق الريتز كارلتون خلال الفترة من 22 إلى 24 كانون الثاني. وتأتي هذه الرعاية تجسيدًا لدور أورنج كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في الأردن، وتأكيدًا على دورها في تمكين إمكانات الشابات والشباب وتطوير مهاراتهم القيادية.
جمع المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ما بين 200 إلى 250 مشاركًا في إطار يحاكي جلسات الأمم المتحدة. وتمكن المشاركون خلال حلقات نقاش وتشبيك بتأدية أدوارًا متنوعة تشمل المندوبين، والموظفين، والفرق الإعلامية والأمنية، والقضاة، ورؤساء اللجان، وأعضاء الفريق المنظم. وتكمن أهمية هذه المحاكاة بتوفير بيئة مثالية للنقاش وبناء شبكات التواصل.
وأعربت أورنج الأردن عن أهمية المؤتمر تحت إطار التزامها المتواصل لتمكين الشابات والشباب. وأكدت بأن “هذه الرعاية تندرج ضمن استراتيجيتنا لتوفير الأدوات والخبرات اللازمة التي تضع شبابنا على الطريق الصحيح للابتكار والتميز. نؤمن باستمرارية تنمية قدرات الجيل الصاعد وتعزيز مهاراتهم، فهم لهم الدور الجوهري في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا وتميز.”
يمنح نموذج الأمم المتحدة (MUN) الطلبة فرصة ذهبية للقدوم من كافة أنحاء العالم والتجمع في موقع واحد لمناقشة أهم التحديات الراهنة وابتكار حلول فعّالة لها. وعن طريق دعم هذه المنصة العالمية، تهدف أورنج الأردن لخلق فرص استثنائية للجيل الصاعد ولإحداث أثر إيجابي في المجتمع. وساهمت أورنج الأردن بتمكين مئات الطلبة من خلال رعاية نسخ سابقة من المؤتمر، مؤكدة التزامها المستمر لتقوية صوت الشابات والشباب وتوفير المنصة المناسبة لتنمية مواهبهم ولتشكيل مستقبل رقمي أكثر ازدهارًا.
