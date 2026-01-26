بنك القاهرة عمان
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام هيئة الإعلام غدا

26 يناير 2026
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام هيئة الإعلام غدا

وطنا اليوم:يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (نظام الإعلام الرقمي) عند الساعة الواحدة ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.
ويتركز اللقاء حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الذي يعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة التي تصب في خدمة تنظيم البيئة الإعلامية المحلية كما يشتمل اللقاء على عرض عام لأهم التشريعات التي تعمل الهيئة على إنجازها.
ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام


