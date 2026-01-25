بنك القاهرة عمان
الأردني العزايزة يرفض تمثيل المنتخب الإماراتي

25 ثانية ago
وطنا اليوم:رفض نجم المنتخب الوطني الأولمبي علي العزايزة عرضًا احترافيًا إماراتيًا ضخمًا، بسبب تضمّن العرض حصوله على الجنسية الإماراتية وتمثيله المنتخب الإماراتي مستقبلًا.
وأفادت مصادر بأن العزايزة رفض العرض رفضًا قاطعًا، مفضلًا الاستمرار في تمثيل المنتخب الأردني.
وبيّنت المصادر أن الصورة التي نشرها العزايزة عبر خاصية “الستوري” في حسابه على إنستغرام، والتي أرفقها بعلم الأردن وكتب بجانبها عبارة “Forever”، جاءت عقب العرض المذكور، تأكيدًا على تمسكه باللعب تحت راية النشامى.
وبحسب المصادر، فإن العزايزة سبق له أن رفض عرضًا مشابهًا للتجنيس وتمثيل المنتخب البحريني.
وعلى صعيد متصل، تشير المعلومات إلى أن علي العزايزة بات قريبًا من التوقيع مع أحد أندية الدوري السعودي خلال الساعات المقبلة، قادمًا من نادي كاظمة الكويتي


