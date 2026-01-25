زعلك ما بهون علينا .. الطيران السوري يستمع للشكاوى

وطنا اليوم:اشتكى عدد من السوريين خلال الفترة الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي، من تأخير بعض الرحلات الجوية القادمة إلى مطار دمشق الدولي أو الخارجة منه.

وبينما تعددت أعذار الشركات المنظمة، من حالة الطقس إلى أسباب تشغيلية، ثم أعمال صيانة، انهالت التعليقات عبر المنصات وسط مناشدات لحل الأزمة، خصوصا أن سقوط نظام بشار الأسد فتح فرصة أمام ملايين السوريين للعود إلى البلاد دون خوف من الاعتقال.

في المقابل، استجابت هيئة الطيران المدني، وأعلنت اليوم الأحد فتح منصة شكاوى من حركة التشغيل في المطار أو مواعيد الرحلات وغيرها.

ونشرت الهيئة فيديو عبر حسابها الرسمي في منصة X حمل شعار “زعلك ما بهون علينا”، داعية الناس إلى تقديم الشكوى عبر المنصة مع شرح التفاصيل وانتظار الرد.

كما أوضح الفيديو أن الشكاوى قد تتراوح بين التعرض للابتزاز أو طلب رشاوى، أو حتى تأخير مواعيد الرحلات وضياع مفقودات، إلى التعرض لأي نوع من الإساءة.

كما أكد المقطع أن بيانات مقدّم الطلب ستبقى سرية، حفاظاً على الخصوصية.

تفاعل كبير

وما أن انتشر الفيديو، حتى تفاعل معه السوريون بشكل كبير، وسط آمال بأن تحل هذه الخطوة مأساة عانوا منها طيلة فترة الحرب ووجود نظام الأسد، حيث كانت في سوريا شركتان للطيران فقط.

يذكر أن سوريا قطعت عن العالم مدة 14 سنة تقريباً أثناء الحرب، كما اضطر ملايين الشباب إلى مغادرة بلادهم خوفاً من الاعتقال أو التجنيد الإجباري في عهد الأسد.

وبعد سقوط النظام السابق وتم إلغاء التجنيد الإجباري، عاد آلاف اللاجئين إلى البلاد، كما عادت حركة الطيران إلى طبيعتها، وسط السماح لمئات الشركات الأجنبية بالتحليق من وإلى سوريا.