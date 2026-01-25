وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي خالد القرعان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

واستذكر المومني الدور الإعلامي للفقيد، ومسيرته في الإذاعة الأردنية.

وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.