وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان

33 ثانية ago
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي خالد القرعان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.
واستذكر المومني الدور الإعلامي للفقيد، ومسيرته في الإذاعة الأردنية.
وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


