الأمن: قاتل شقيقته شمال عمان متعاط للمخدرات

17 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد مصدر أمني، الأحد، أن الشخص الذي قتل شقيقته شمالي العاصمة؛ متعاط للمخدرات.
وأقدم شخص مساء السبت على طعن شقيقته بأداة حادة في شمال عمّان، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وأوضح المصدر أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها


