الاسواق الحرة الاردنية في البتراء تجمع ارث التاريخ مع السياحة والاستثمار

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التكامل بين السياحة والتجارة والاستثمار أطلقت شركة الأسواق الحرة الأردنية سوقها الجديد بمدينة البتراء ، حيث جاء انطلاق السوق بالتزامن مع افتتاح فندق كراون بلازا البتراء .

تهدف شركة الاسواق الحرة من اطلاق هذا السوق إلى توسيع حضور الشركة في أبرز المواقع السياحية والاقتصادية بالمملكة ، ويأتي اطلاق السوق ايضاً تجسيداً للرؤية الملكية المعنية بدعم المواقع السياحية ، علماً ان السوق يقدم تجربة تسوق نوعية تلبي تطلعات الزوار والسياح .. وتجمع بين تنوع المنتجات وجودتها وفق أعلى المعايير المعتمدة .

وأكدت رئيسة مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة السيدة خلود السقاف أن إطلاق السوق الجديد يأتي ترجمة للتوجهات الملكية الداعمة لتنشيط السياحة ودمجها مع كافة القطاعات ويأتي ايضاً في إطار السعي الى تفعيل برامج وانشطة نوعية تعزز وتزيد وترفد قطاعي السياحة والاستثمار .

واوضحت السقاف ايضاً ان السوق الجديد في البتراء يضم تشكيلة واسعة من المنتجات التي تعكس هوية الأسواق الحرة الأردنية وخبرتها الممتدة منذ تأسيسها .

وأضافت السقاف أن مجلس ادارة الأسواق الحرة ماضي في تنفيذ استراتيجية جديدة تعتمد على التوسع المدروس وتعزيز الانتشار في المواقع والمعابر الاستراتيجية مع التركيز على الارتقاء المستمر بتجربة التسوق وتقديم قيمة حقيقية لمرتادي السوق بما ينسجم مع أهداف الشركة ، ويحافظ ويعزز اهمية الشركة كونها تعتبر رافد اقتصادي مهم في الاقتصاد الوطني.

واشارت السقاف بأن السوق الجديد في البتراء يشكل نموذج لتكامل السياحة مع النشاط التجاري ويساهم في دعم القطاع السياحي وإبراز الصورة الحضارية للأردن في كافة القطاعات ، كما اكدت السقاف ان مجلس ادارة الشركة ملتزم ضمن استراتيجيته الحديثة بتطوير كافة أسواق الشركة وفق أفضل الممارسات العالمية.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة هيثم المجالي ان هذه الخطوة تجسد ايضاً نهج الشركة في إدامة التوسع المدروس وتطوير الاداء بما يخدم أهداف الشركة وتطلعاتها لخدمة الاقتصاد الاردني والمساهمة في التنمية المستدامة مشبراً للجهود الكبيرة المبذولة من مجلس ادارة الشركة وكافة اعضاء وكوادر الجهاز التنفيذي للأسواق الحرة وعكس العمل بروح الفريق اساساً لنجاح الشركة.