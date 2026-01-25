شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة واي فاي في 1500 مدرسة حكومية

وطنا اليوم:استقبل وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، في مكتبه، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي في القطاع التعليمي، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة التعليم، حيث أعلن الجاسم عن تبرع شركة زين بمبلغ 3 ملايين دينار لإنشاء شبكة “واي فاي” في 1500 مدرسة حكومية.

وأكد الدكتور محافظة خلال اللقاء أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تشكّل ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع الوطنية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية في المدارس، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته.

وأوضح أن الدعم المقدم من شركة زين يجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، ويؤكد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تمكين الطلبة والمعلمين من أدوات التعليم الحديثة، وبناء جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأعرب الدكتور محافظة عن شكره وتقديره لشركة زين على هذه المبادرة النوعية، التي تعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، في المساهمة في بناء جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية.

من جانبه بين المهندس سميرات، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كانت قد وقعت مؤخرًا اتفاقية توفير حلول واي فاي في المدارس الحكومية مع شركة زين الأردن، بقيمة 3 ملايين دينار، لتطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس الحكومية.

وأضاف أن الاتفاقية تسعى لإيصال خدمات الإنترنت اللاسلكي إلى الغرف الصفية في عدد من المدارس، بما يسهم في تمكين الطلبة والمعلمين من استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف أدوات التعليم الرقمي بما يواكب متطلبات العصر.

وأكد المهندس سميرات، أن الاتفاقية جاءت كأحد المشاريع المشتركة بين وزارتي الاقتصاد الرقمي والتربية والتعليم، في التحول الرقمي وأهميته في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى دوره المحوري في تعزيز مهارات الطلبة الرقمية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية، ودعم الابتكار، وتحقيق العدالة في الوصول إلى مصادر التعلم الحديثة، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم.

وتجدد شركة زين الأردن عبر هذه المبادرة التزامها بدعم قطاع التعليم، والمساهمة في تمكين التحوّل الرقمي، حرصًا منها على استمرار دورها الفاعل في الخدمة المجتمعية، والمساهمة في مسيرة التطور في القطاعات كافة ومنها التعليم، إيمانًا بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء المستقبل، وانطلاقاً من حرص الشركة المستمر على تسخير تكنولوجيا الاتصالات لخدمة مختلف القطاعات، كما تعزز الشركة عبر هذه المبادرة نهج الشمولية في المبادرات والمشاريع التي تقوم عليها، حيث سيشمل المشروع 1500 مدرسة حكومية في مختلف محافظات المملكة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين على امتداد مساحة المملكة.

وتواصل شركة زين الأردن عبر هذه المبادرة القيام بدورها الفاعل انطلاقاً من رسالتها الممتدة لأكثر من 30 عاماً منذ انطلاقتها كأول مشغل اتصالات في السوق الأردني، والتي رسّخت بموجبها نهج المسؤولية المجتمعية الذي بات علامة مميزة لـ زين عبر برامج ومبادرات مستدامة أفادت الملايين من مختلف الفئات، حيث يعد قطاع التعليم إلى جانب الصحة والبيئة والرياضة والشباب والتكافل المجتمعي وريادة الأعمال، من القطاعات التي توليها الشركة جُل اهتمامها للمساهمة في التنمية المجتمعية ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة الأردن في التطوير والتحديث على مختلف الأصعدة