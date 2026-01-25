بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة

32 ثانية ago
التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة

وطنا اليوم:تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية الأحد، باستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بمدافئ آمنة للأسر المستحقة، ضمن حملة “شتاء آمن” التي أطلقتها الوزارة منذ بداية فصل الشتاء.
وقالت وزيرة التنمية بني مصطفى في تصريحات، إن المبادرة تهدف لحماية الأسر وضمان سلامتها، مشيرة إلى أن الاستبدال يشترط تسليم المدافئ القديمة لغايات إتلافها.
وأضافت بني مصطفى أن الوزارة عممت على مديريات التنمية الاجتماعية للبدء باستقبال طلبات استبدال المدافئ، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قوائم جاهزة ستبدأ بصرف المدافئ لها الأحد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، تكليف وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقَّة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مراكز التَّنمية الاجتماعيَّة في المحافظات وتكيَّة أم علي، وذلك في إطار الحماية الاجتماعيَّة، وضمن حملة شتاء آمن التي انطلقت منذ بداية فصل الشِّتاء.
ويأتي القرار استمراراً لجهود وزارة التنمية الاجتماعيَّة والوزارات المعنيَّة التي تبذلها خلال فصل الشتاء من كل عام ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تقوم بها لدعم الأسر المستحقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:52

المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع القانون

09:44

فقدناك خالد القرعان

09:44

رسالة مفتوحة إلى دولة الرئيس – كتاب التكليف السامي والواقع المعيشي

09:43

عشر سنوات محافظ اربد

09:42

عندما تتجاور العواصف المتناقضة: هاري في المتوسط والعواصف الثلجية في روسيا.

09:41

قرار ملكي يعزّز قوة الدولة ويحصّن المستقبل

09:40

تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة

09:39

توجيه ملكي حضاري لاستنهاض منظومة الجيش العربي وبناء قدرات المستقبل

09:38

حين تُعاد صياغة القوة: قراءة في الرسالة الملكية إلى الجيش العربي

09:37

لماذا لم تُضرب إيران؟

09:36

إلى أبي

09:35

العفو العام أنسانيه لا تتعارض مع القانون

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026