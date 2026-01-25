المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع القانون

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة إن حزب “الوطني الإسلامي” أرسل تعديلات على أنظمته الداخلية لتتماشى مع قانون الأحزاب.

وأوضح المعايطة، في تصريح مساء السبت، أن “حزب الوطني الإسلامي” أرسل تعديلات على النظام الداخلي للحزب لتتماشى مع القانون بعدم تسمية الأحزاب على أساس ديني”.

لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصلالمادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية

وبيّن أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب تنصّ على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو جهوي، مؤكدا أن جميع الأحزاب ستلتزم بأن تكون أسماؤها متماشية مع أحكام القانون.

وأشار إلى أن جميع الأحزاب استجابت لطلب الهيئة المستقلة للانتخاب بضرورة مواءمة أسمائها وأنظمتها الداخلية مع متطلبات القانون.