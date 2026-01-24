نقابة الصحفيين يشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة

وطنا اليوم _

شكّل مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، لجنة برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، لتحديث قانون النقابة والأنظمة الناظمة للمهنة وميثاق الشرف الصحفي، إضافة إلى إعداد نظام مزاولة المهنة، في إطار مراجعة شاملة تستجيب للتحولات التقنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام.

وتضم اللجنة في عضويتها المستشار القانوني للنقابة محمود القطيشات، ويحيى شقير، والدكتور رامي الأمير، وماهر الشريدة، على أن تستعين اللجنة بخبراء مختصين من خارج النقابة، بما يضمن تطوير التشريعات وبما يواكب التغيرات العميقة في بيئة العمل الإعلامي، ويعزز مهنية الممارسة الصحفية.

ووضع نقيب الصحفيين طارق المومني أعضاء المجلس في صورة سلسلة اللقاءات المكثفة التي نفذتها النقابة مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، شملت اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، ولجنة التوجيه الوطني والإعلام واللجنة القانونية في مجلس الأعيان، لبحث عدد من القضايا الإعلامية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي.

وأكد المومني أن النقابة كانت منذ اليوم الأول في 15 تموز 2025، طرفًا فاعلًا في مناقشة مشروع النظام، وقدمت ملاحظاتها ورؤيتها انطلاقًا من ثوابتها المهنية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين تنظيم الإعلام وصون حرية العمل الصحفي.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تسوية الأوضاع المالية لعدد من المؤسسات الإعلامية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار المؤسسات وتعزيز قدرتها على الاستمرار.

كما أكد المجلس ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الأتمتة والتحول الرقمي داخل النقابة، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير آليات العمل، وتسهيل الإجراءات على أعضاء الهيئة العامة، وتعزيز كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.