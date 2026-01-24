بنك القاهرة عمان
وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

دقيقة واحدة ago
وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

وطنا اليوم _

رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، فعاليات زراعة الأشجار في لواء الحسا، بمناسبة الاحتفال بيوم الشجرة، وبالتعاون مع مديرية زراعة اللواء وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي ورئيس لجنة بلدية الحسا، لتعزيز المشاركة المجتمعية في أعمال الزراعة والتحريج.

واطلع سليمان على الواقع البيئي في المنطقة، مشيرا الى أهمية رفع الوعي البيئي وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه الموارد الطبيعية، تأكيدًا لنهج الشراكة في حماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي.

كما زار سليمان مشروع تحريج الحسا، وهو مشروع مشترك بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، يمتد على مساحة تقارب 400 دونم وعلى طول نحو 14 كيلومترًا من الطريق الصحراوي، ويُروى باستخدام المياه المعالجة من محطة التنقية في مدينة الفوسفات السكنية، وبما يعكس التوجه نحو الاستخدام الآمن والمستدام للموارد المائية في مشاريع التحريج.


