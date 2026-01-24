لاعب أردني يحقق الفوز في نهائي Orange EA SPORTS FC™ 26 المقامة في الدار البيضاء – المغرب

وطنا اليوم-توّج اللاعب الأردني عبدالحكيم الدراوشة بلقب بطولة Orange EA SPORTS FC™ 26 ، بعد فوزه في النهائيات الكبرى التي أُقيمت في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، ليمنح الأردن إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل مواهبه الرقمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

وجاء هذا الفوز بعد منافسات قوية استمرت على مدار يومين، واجه خلالها نخبة من أفضل اللاعبين الممثلين لـ 16 دولة من الدول التي تتواجد فيها أورنج في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أثبت الدراوشة مهارة عالية وأداءً احترافياً مكّنه من حسم اللقب وتتويجه بالمركز الأول على المستوى العالمي.

وكانت أورنج الأردن قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق النسخة الإقليمية الأولى من بطولة Orange EA SPORTS FC™ 26 لعام 2025، في خطوة تعكس التزامها بإحداث أثر إيجابي على المجتمع ودعم بيئة شبابية مبتكرة وآمنة، تتيح للاعبين إبراز مواهبهم والتنافس في إطار احترافي يعزز الإبداع وروح التحدي.

وانطلقت التصفيات المحلية في كل من إربد والزرقاء، فيما استضافت عمّان الجولة النهائية في قبة الرياضات والألعاب الإلكترونية – The ARCفي مجمع الملك الحسين للأعمال، ليتم اختيار عبدالحكيم الدراوشة ممثلاً لأورنج الأردن في المرحلة الإقليمية. وقد شهدت البطولة تسجيل 650 لاعباً، ما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات الشبابية في قطاع الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

ويجسّد هذا الإنجاز نجاح رؤية أورنج الأردن في ترسيخ موقعها كشريك ريادي في تمكين الشباب، من خلال فتح آفاق جديدة أمام المواهب الرقمية، وتعزيز حضور الأردن على خارطة الرياضات الإلكترونية الإقليمية والعالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الألعاب.

وأكدت أورنج الأردن التزامها بالوعود وتحقيقها، عبر دعم الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية والتقنية، وتشجيع الإبداع وروح الابتكار، انطلاقاً من قناعتها بأن الاستثمار في المواهب الأردنية هو السبيل لصناعة قصص نجاح حقيقية، وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة والتفوّق إقليمياً وعالمياً، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للرياضات الإلكترونية في المملكة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo