نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

كتب الباحث نهار الوخيان

لماذا لا يتم تكريم سفراء الاردن يزن الوخيان والدكتور جميل الوخيان أسوة بالمواطن العربي الذي صور العديد من المواقع السياحية في الاردن وتسويق السياحة الاردنيه في الخارج وتم تكريمه والدكتور الوخيان

صاحب بيت الشعر الذي يسيتظيف فيه العرب والاجانب في امريكا العديد من السنوات الذي يتحدث فيه

عن القيم الإنسانية والثقافية التي تميزنا، مثل الكرم والنخوة والتسامح والضيافة البدوية، ويعمل على إبراز الموروث الثقافي غير المادي، كالأهازيج والأزياء الشعبية والفنون التراثية والمأكولات الأردنية الأصيلة، التي تترك أثرا عميقا في ذاكرة الزوار. وايضا المشاركه في العديد من المهرجانات ويقوم بعرض الصور عن المناطق السياحية في الاردن

ومن بين الشعر هناك البطل الأردني يزن الوخيان

وحصل على الميدالية البرونزية في رياضة الجوجيتسو وحملوا العلم الأردني الذي له حكاية وطنية متمثلة بألوان الفخر والاعتزاز المتأصلة بجذور ممتدة عبر التاريخ الشاهد على حضارة أردن عزيز ، قوي لا يقهر ، حيث له في قلوب الأردنيين معان عظيمة يستقوونها من أبناء الثورة العربية الكبرى ، ومن الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن الذي لا يمكن المساومة على ترابه ومن ” النشامى ” الذين يصافحون الوطنية بشعار الحب والانتماء . على الرغم من عدم الدعم لهم وتقصير الاعلام الاردني ولكن الوخيان يقولون ان حب الوطن هو ذلك الإحساس الخفي الذي يحركنا للتعلق به ، والاحساس بالانتماء إليه مهما بعدت بنا المسافات ، وهو شعور فطري ينمو ويكبر مع تقدمنا بالعمر ، وإحساسنا بأن لا شيء يضاهي دفء الأرض التي خلقنا من ترابها ، وترعرعنا في روابيها مهما رأينا وأحببنا من بلاد ، إنه حب تناقلناه من الأجداد للأباء فاستقر في قلوبنا وهناك عبد السلام العجارمه الذي يجوب في سيارته العديد من دول العالم

فعلينا جميعاً أن نتقى الله سبحانه وتعالى من اجل وطننا العزيز ونسأل الله العلي القدير لأمتنا السداد ولوطننا العزة والتوفيق والسلام والأمان.