بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

23 يناير 2026
الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

وطنا اليوم:ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري والحملة الأردنية، مشروعاً لتوزيع الوجبات الساخنة على الأسر المتضرّرة في القطاع.
وبحسب بيان للهيئة الجمعة، فإنّ هذا المشروع يأتي استمراراً للدور الإنساني في تقديم العون والمساندة لأهلنا في غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها.
ويأتي هذا التعاون المشترك؛ تجسيداً لروح التضامن والعمل الإنساني المشترك، وحرصاً على تنسيق الجهود لتقديم المساعدات العاجلة والضرورية للسكان في القطاع، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ودعم صمودهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

19:18

هيئة الطاقة: محطات شحن كهربائية تخالف التسعيرة المقررة

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026