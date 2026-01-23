بنك القاهرة عمان
ادب وثقافة

23 يناير 2026
بازار الريحانة العاشر يحتفي بإبداعات المرأة العربية في ملتقى الصابونجي الثقافي

وطنا اليوم  – برعاية رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الاعيان ، معالي العين هيفاء النجار، أقام ملتقى الصابونجي الثقافي بإدارة الفنانة التشكيلية مينا الصابونجي، بالتعاون مع ممثلية الجالية العراقية في الأردن، بازار الريحانة العاشر، بمشاركة نخبة من مبدعات الريحانة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وشهد البازار الذي يستمر على ثلاثة أيام من الخميس حتى السبت مشاركة 17 فنانة قدّمن أعمالًا فنية عكست إبداعهن وأفكارهن الخلّاقة، مجسّدات قصص نجاح مشرّفة تعبّر عن اعتزازهن بالإنتاج الفني والعطاء الثقافي، ومؤكدات حضور المرأة العربية المبدعة في المشهد الثقافي والفني.

وتنوّعت المعروضات بين الأشغال اليدوية والمطرزات التراثية واللوحات الفنية، في تجربة فنية احتضنها جاليري وملتقى الصابونجي الثقافي، وأسهمت في إبراز الطاقات الإبداعية النسوية وتعزيز التبادل الثقافي بين المبدعات والجمهور.

وفي ختام  حفل الافتتاح ، جرى تقديم الشهادات التقديرية للمشاركات تقديرًا لجهودهن وإبداعهن الفني، في لفتة تعكس دعم ورعاية معالي العين هيفاء النجار للحراك الثقافي والفني، وتشجيعها المتواصل لمبادرات تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي.


