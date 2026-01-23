عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدّى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، وسط إجراءات مشدّدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز العسكرية وشوارع القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن نحو 60 ألف مصلٍّ أدَّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت المصلين الوافدين للمسجد، وحرّرت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا من الشبان من الوصول إلى المسجد.