ناشطون: حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران تتجاوز 5 آلاف

وطنا اليوم:ذكر ناشطون أن حصيلة قتلى الاحتجاجات الأخيرة، التي شملت أنحاء إيران، تجاوزت 5 آلاف شخص، بينما قدمت الحكومة الإيرانية أول حصيلة رسمية للقتلى، مشيرة إلى العدد أكثر بقليل من 3 آلاف شخص.

وقدمت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا”، ومقرها الولايات المتحدة، هذه الحصيلة، التي تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 5 آلاف قتيل.

من جانبها، قدمت الحكومة الإيرانية أول حصيلة رسمية للقتلى، يوم الأربعاء، قائلة إن 3117 شخصاً قتلوا.

وأفادت “مؤسسة الشهيد” في إيران بأن عدد القتلى من المواطنين وقوى الأمن بلغ 2427 من أصل 3117 قتلوا نتيجة خلال الاحتجاجات.

وقال موقع “إيران بالعربية” إنه بحسب إحصائية رسمية، فقد قتل خلال أحداث الاحتجاجات الأخيرة “أكثر من 690 إرهابيا من مثيري الشغب المرتبطين بالموساد”.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية إنه “نتيجة البلاغات التي قدمها المواطنون، ألقينا القبض على 300 شخص في العاصمة طهران حتى الآن، معظمهم من قادة الأعمال الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الأسابيع الأخيرة”.