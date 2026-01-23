بنك القاهرة عمان
23 يناير 2026
أسعار الذهب تقترب من 5 آلاف دولار والفضة من 100 دولار

وطنا اليوم:سجلت معادن الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة جديدة، الجمعة، وسط تراجع الثقة في الأصول الأميركية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4951.91 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4966.59 دولارا في وقت سابق من اليوم.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.8% إلى 4952.80 دولار للأوقية.
وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين الجمعة وانخفض 1% على مدار الأسبوع مما يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية على دول بالاتحاد الأوروبي فزع المستثمرين قبل أن تتعافى لاحقا.
وتنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترامب عن قراره بشأن غرينلاند، لكنهم أصدروا تحذيرا بعد اجتماعهم في قمة طارئة في بروكسل في وقت متأخر من أمس الخميس بأنهم مستعدون للتحرك إذا ما هددهم ترامب مرة أخرى.
وقال الرئيس الأميركي إنه ضمِن وصولا أميركيا كاملا ودائما إلى جرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.
ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة، وتصر الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 98.71 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 99.20 دولارا في وقت سابق.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2639.40 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2684.43 دولارا في وقت سابق، فيما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1903.10 دولارا.


