مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وروس سيجرون محادثات في الإمارات

وطنا اليوم:أكدت موسكو وكييف أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وروس سيجرون محادثات أمنية في الإمارات، وجاء ذلك عقب محادثات وُصفت بأنها “مفيدة” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أمريكيين، في وقت تدفع فيه واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لقاء ثلاثيا بين وفود فنية من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، سيُعقد اليوم الجمعة وغدا السبت في الإمارات.

وأضاف زيلينسكي أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في دافوس كان إيجابيا، مؤكدا أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن تنجح دون الولايات المتحدة.

بدوره، أكد يوري أوشاكوف مستشار بوتين للشؤون الخارجية إن بوتين أجرى محادثات بناءة ⁠مع ال​مبعوثين ‌الأمريكيين، وإنه من المقرر أن تتبعها في ‌وقت لاحق ‌من ⁠اليوم الجمعة محادثات أمنية في أبو ظبي بين ‌مسؤولين روس وأمريكيين وأوكرانيين.

وكان الكرملين أعلن -في بيان اليوم الجمعة- انتهاء الاجتماع بين بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بعد محادثات استمرت لأكثر من 3 ساعات، شارك فيها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومفوض دائرة المشتريات الفدرالية جوش غرينباوم.

ووصل ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس، للقاء بوتين، قادميْن من دافوس السويسرية، حيث حضر ترمب ومعاونوه المنتدى الاقتصادي العالمي.

“إذا لم يفعلا.. فهما ⁠غبيان”

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد زيلينسكي أن مسودة اتفاق بشأن إنهاء الحرب مع روسيا أصبحت شبه جاهزة، وأنه اتفق مع ترمب على الضمانات الأمنية الأمريكية لكييف، في إطار أي اتفاق سلام محتمل.

من جهته، قال ترمب إن التوصل إلى اتفاق بشأن روسيا وأوكرانيا “أصبح قريبا إلى حد معقول”، وقال: “علينا أن ‌نوقف هذه الحرب، أعتقد أنهما وصلا الآن إلى مرحلة يمكنهما فيها الاجتماع وإبرام ‌اتفاق”.

وفي حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى واشنطن من دافوس، وصف ترمب “اجتماعا جيدا” آخر مع زيلينسكي أثناء تواجد كليهما في سويسرا، على الرغم من قوله إن المحادثات السابقة “العديدة” لم تسفر على ما يبدو إلى إنهاء الحرب.

وأردف قائلا: “إذا لم يفعلا، فهما ⁠غبيان”، في إشارة إلى الرئيس الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي، واتهم ترمب زيلينسكي مؤخرا بأنه يمثل “العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق”.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة محادثات أجرتها ⁠الولايات المتحدة مع روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، ومع عدد ​من القادة الأوروبيين بشأن مسودات مختلفة لخطة إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم وعود ترمب المتكررة.

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط موسكو لإنهاء هجومها العسكري أن تتخلى كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.