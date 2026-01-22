نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي ينظم الترخيص والأنشطة دون تقييد للحريات

وطنا اليوم:قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الناطق الإعلامي باسم النقابة، راشد العساف، إن النقابة شاركت منذ المراحل الأولى في مناقشة مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي، انطلاقًا من دورها في حماية مهنة الصحافة وتنظيم العمل الإعلامي، وبما يضمن التوازن بين التنظيم وحرية الإعلام.

وأوضح العساف أن مشروع النظام يأتي كتشريع تنظيمي بحت، يركز على تنظيم الأنشطة الرقمية من حيث الترخيص وآلياته وشروطه، ضمن إطار قانوني منضبط، دون المساس بالحريات الصحفية أو بحرية الرأي والتعبير، أو التعارض معها بأي شكل.

وبين العساف أن مجلس النقابة ناقش للمرة الأولى مسودة النظام خلال جلسة مشتركة مع هيئة الإعلام بتاريخ 15 تموز 2025، حيث أبلغت الهيئة المجلس باستحداث مديرية متخصصة بالإعلام الرقمي، والعمل على إعداد نظام جديد لتنظيم القطاع.

وأضاف أن المجلس ناقش في 27 أيلول 2025 النظام الذي أعدّته هيئة الإعلام، وتم الاتفاق على إعداد تصور شامل يتضمن التعديلات الجوهرية اللازمة على مسودة النظام، مشيرًا إلى أن النقابة انخرطت منذ ذلك التاريخ في نقاش مشترك ومستمر مع الهيئة.

وأشار إلى أن النقابة شكّلت لجنة مشتركة ضمّت ممثلين عن مجلس النقابة ولجنة حماية المهنة، لدراسة مسودة النظام وتقديم ملاحظات تفصيلية على عدد من بنوده، وعقدت عدة اجتماعات متخصصة في تشرين الأول 2025، إلى جانب اجتماعات مباشرة مع هيئة الإعلام في مقرها لمناقشة الملاحظات الجوهرية.

ولفت العساف إلى أن مجلس النقابة ناقش في 17 كانون الثاني 2026 مشروع النظام المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، مؤكدًا ضرورة متابعة تفاصيله وتقديم المزيد من الملاحظات، وبخاصة ما يتعلق باسم النظام وعدد من مواده الأساسية، مؤكدًا مرة أخرى أن أحكام النظام لا تمس الحريات الصحفية أو حرية الرأي والتعبير، وإنما تنظمه ضمن إطار قانوني منضبط.

وأشار العساف إلى أن ملف النظام طُرح أيضًا خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في 18 كانون الثاني 2026، بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة الاتصال الحكومي، وهيئة الإعلام، والنقابة.

واكد العساف أن لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان عقدت في 22 كانون الثاني 2026 اجتماعًا مع نقابة الصحفيين الأردنيين، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس، لمناقشة ملاحظات نقابة الصحفيين على مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي واعتمادها كتوصيات، مثمنةً الدور الذي تضطلع به النقابة في حماية مهنة الصحافة، ودورها الفاعل في تعزيز مكانة العمل الصحفي في الأردن، وثمن العمل المشترك والفعال مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الاتصال الحكومي ومجلسي النواب والأعيان وهيئة الإعلام