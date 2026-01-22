جوينات يرعى فعالية بيئية لزراعة 2000 شجرة في عدد من المواقع داخل مدينة مادبا ضمن برنامج التشجير الوطني الذي اطلقته وزارة الادارة المحلية

وطنا اليوم – رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات اليوم الخميس فعالية بيئية لزراعة 2000 شجرة في عدد من المواقع داخل مدينة مادبا ضمن برنامج التشجير الوطني الذي اطلقته وزارة الادارة المحلية ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة الرقعة الخضراء.

وشارك بالفعاليه مدير مديرية الشؤون البلديه لمحافظة مادبا المهندسة رويده الهباهبه ومدير مديرية صحة محافظة مادبا الدكتورة اماني وجيه الفرح وقيادة درك الوسط و الشرطة المجتمعية مادبا وأجهزة بلدية مادبا وجمع من أبناء المجتمع المحلي والمتطوعين الذين ساهموا بروح عالية في إنجاح هذه المبادرة البيئية وعكست روح الشراكة والمسؤولية الوطنية.

وقال المهندس هيثم جوينات أن هذه الفعالية تأتي تجسيداً لالتزام وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالي وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري و بلدية مادبا الكبرى لحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري، مؤكداً أن زراعة الأشجار تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الأجيال، وتسهم في الحد من آثار التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والحياة في المدينة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها بلدية مادبا الكبرى، انسجاماً مع التوجيهات الحكومية ووزارة الإدارة المحلية ، وحرصاً على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والوعي البيئي، بما يعزز من مكانة مادبا كمدينة صديقة للبيئة وحاضنة للمبادرات الوطنية.