وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المستشفيات الميدانية بعد إنتهاء الغاية منها كيف تم الاستفادة منها وماهو مصيرها ومن المسؤول عنها.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: المستشفيات الميدانية

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. ما هو الوضع التشغيلي الحالي للمستشفيات الميدانية التي أُنشئت خلال جائحة كورونا، وما هي خطة الحكومة المعتمدة لاستغلالها أو تحويلها إلى منشآت صحية دائمة؟

٢. كم بلغت الكلفة الإجمالية النهائية والمدققة لإنشاء المستشفيات الميدانية، وما الإجراءات الرقابية والمحاسبية التي اتُّخذت بحق المشاريع غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال؟

٣. ما هي الكلفة التشغيلية والصيانة الحالية للمستشفيات الميدانية غير العاملة، وما مصير الكوادر الطبية والإدارية التي تم تعيينها للعمل فيها؟

٤. ما العدد الرسمي النهائي للمستشفيات الميدانية التي أُنشئت لمواجهة جائحة كورونا، وما السعة السريرية لكل منها، والجهة المشرفة عليها، ومواقعها؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

النائب المهندس

عدنان مشوقة