بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المستشفيات الميدانية بعد إنتهاء الغاية منها

22 يناير 2026
مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المستشفيات الميدانية بعد إنتهاء الغاية منها

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المستشفيات الميدانية بعد إنتهاء الغاية منها كيف تم الاستفادة منها وماهو مصيرها ومن المسؤول عنها.

نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: المستشفيات الميدانية
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1. ما هو الوضع التشغيلي الحالي للمستشفيات الميدانية التي أُنشئت خلال جائحة كورونا، وما هي خطة الحكومة المعتمدة لاستغلالها أو تحويلها إلى منشآت صحية دائمة؟
٢. كم بلغت الكلفة الإجمالية النهائية والمدققة لإنشاء المستشفيات الميدانية، وما الإجراءات الرقابية والمحاسبية التي اتُّخذت بحق المشاريع غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال؟
٣. ما هي الكلفة التشغيلية والصيانة الحالية للمستشفيات الميدانية غير العاملة، وما مصير الكوادر الطبية والإدارية التي تم تعيينها للعمل فيها؟
٤. ما العدد الرسمي النهائي للمستشفيات الميدانية التي أُنشئت لمواجهة جائحة كورونا، وما السعة السريرية لكل منها، والجهة المشرفة عليها، ومواقعها؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026