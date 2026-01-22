الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة الفاخوري

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام مصرية أن النادي الأهلي اقترب من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكر الإعلامي إبراهيم فايق على إكس أن النادي المصري في طريقه للتعاقد مع اللاعب الأردني عودة الفاخوري.

وقال فايق: “فاكرين لما قولناه سوا.. طيب يالا حط عودة الفاخوري ع الشاحن.. بنسبة 99٪ أهلاوي”.

وشددت تقارير إعلامية أن الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع الجناح الأردني عودة الفاخوري، لاعب نادي الحسين إربد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتسير المفاوضات بين الطرفين بوتيرة متسارعة، في إطار سعي الأهلي إلى استقطاب عناصر شابة قادرة على صناعة الفارق مستقبلًا، إذ يُعد الفاخوري من أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة الأردنية خلال الفترة الحالية، بفضل مستوياته اللافتة محليًا ودوليًا.

وتشير المعطيات إلى أن إدارة الأهلي تخطط لقيد اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، ضمن قائمة “تحت السن”، مستفيدة من لوائح القيد التي تتيح التعاقد مع لاعبين أجانب في هذه الفئة العمرية دون التأثير على عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق الأولى.

وتعمل الإدارة الأهلاوية في الوقت الراهن على حسم التفاصيل المالية للصفقة، حيث تدرس خيار تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه والبالغ 100 ألف دولار، أو رفع المقابل المالي بشكل طفيف لإنهاء الصفقة بصورة ودية وسلسة، في ظل رغبة مشتركة بتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ورغم تلقي الحسين إربد عدة عروض لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن رغبة الفاخوري الشخصية كان لها الدور الأبرز في ترجيح كفة الأهلي، بعدما أبدى حماسه الكبير لارتداء قميص بطل إفريقيا واعتبره خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.

وجاء الاهتمام الجاد من جانب الأهلي عقب المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع منتخب الأردن في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر، حيث كان عنصرًا مؤثرًا وساهم في بلوغ “النشامى” المباراة النهائية قبل الخسارة بصعوبة أمام المنتخب المغربي، وهو ما لفت أنظار كشافي النادي الأحمر.