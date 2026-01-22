بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمّان الأهلية تتصدر الجامعات الأردنية بخمس تخصصات والاولى على الخاصة في الأعمال والطب بتصنيف التايمز للتخصصات 2026

22 يناير 2026
عمّان الأهلية تتصدر الجامعات الأردنية بخمس تخصصات والاولى على الخاصة في الأعمال والطب بتصنيف التايمز للتخصصات 2026

وطنا اليوم:حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازاً نوعياً جديداً ضمن تصنيفاتTimes Higher Education (THE) حسب التخصصات لعام 2026، حيث واصلت الجامعة تقدمها الدولي ورسّخت مكانتها محلياً كواحدة من أبرز الجامعات الأردنية حضوراً وتأثيراً في التصنيفات العالمية المتخصصة.
** فقد حصلت الجامعة على المركز الأول على مستوى جميع الجامعات الأردنية في التخصصات التالية:
 علوم الحاسوب (Computer Science) الفئة (301 – 400)
 التربية والتعليم (Education Studies) الفئة (176 – 200)
 الهندسة (Engineering) الفئة (301 – 400)
 العلوم الفيزيائية (Physical Sciences) الفئة (301 – 400)
 العلوم الإنسانية (Arts & Humanities) الفئة (501 – 600)
** كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة في:
• إدارة الأعمال والاقتصاد (Business & Economics) الفئة (301–400)
• الطب والصحة (Medical & Health) الفئة (501 – 600)
وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه النتائج تعكس رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والتحديث المستمر للبرامج وربط التعليم بالبحث العلمي النوعي وسوق العمل.
كما أكد رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني أن الجامعة تمضي بثبات نحو تعزيز ريادتها عالمياً عبر الاستثمار في جودة التعليم والبحث العلمي والشراكات الدولية.
وتأتي هذه النتائج لتمثل دافعاً إضافياً للجامعة لمواصلة العمل على رفع الكفاءة المؤسسية، وتوسيع الشراكات البحثية، وتطوير البرامج النوعية بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية القادمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026