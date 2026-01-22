عمّان الأهلية تتصدر الجامعات الأردنية بخمس تخصصات والاولى على الخاصة في الأعمال والطب بتصنيف التايمز للتخصصات 2026

وطنا اليوم:حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازاً نوعياً جديداً ضمن تصنيفاتTimes Higher Education (THE) حسب التخصصات لعام 2026، حيث واصلت الجامعة تقدمها الدولي ورسّخت مكانتها محلياً كواحدة من أبرز الجامعات الأردنية حضوراً وتأثيراً في التصنيفات العالمية المتخصصة.

** فقد حصلت الجامعة على المركز الأول على مستوى جميع الجامعات الأردنية في التخصصات التالية:

 علوم الحاسوب (Computer Science) الفئة (301 – 400)

 التربية والتعليم (Education Studies) الفئة (176 – 200)

 الهندسة (Engineering) الفئة (301 – 400)

 العلوم الفيزيائية (Physical Sciences) الفئة (301 – 400)

 العلوم الإنسانية (Arts & Humanities) الفئة (501 – 600)

** كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة في:

• إدارة الأعمال والاقتصاد (Business & Economics) الفئة (301–400)

• الطب والصحة (Medical & Health) الفئة (501 – 600)

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه النتائج تعكس رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والتحديث المستمر للبرامج وربط التعليم بالبحث العلمي النوعي وسوق العمل.

كما أكد رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني أن الجامعة تمضي بثبات نحو تعزيز ريادتها عالمياً عبر الاستثمار في جودة التعليم والبحث العلمي والشراكات الدولية.

وتأتي هذه النتائج لتمثل دافعاً إضافياً للجامعة لمواصلة العمل على رفع الكفاءة المؤسسية، وتوسيع الشراكات البحثية، وتطوير البرامج النوعية بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية القادمة.