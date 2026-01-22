بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “نات هيلث” لإدارة خدمات التأمين الصحي لموظفيه

22 يناير 2026
بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “نات هيلث” لإدارة خدمات التأمين الصحي لموظفيه

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية (نات هيلث)، أسند بموجبها للشركة إدارة خدمات التأمين الصحي لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المستمر على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لموظفيه وتقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بموظفيه.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ورئيس مجلس إدارة شركة “نات هيلث”، كريم قعوار. وقد وقع الاتفاقية عن جانب البنك رئيس قطاع العمليات، أحمد الخضر، وعن جانب الشركة مديرها العام، إياد عطاري.
وتجسد هذه الشراكة توجه بنك الإسكان نحو اختيار أفضل الشركاء الفنيين، حيث اعتمد البنك في خياره على ما تمتلكه “نات هيلث” من أنظمة تقنية متطورة وحلول صحية مرنة، بالإضافة إلى شبكتها الواسعة من مقدمي الرعاية الصحية، مما يضمن كفاءة الخدمة وسرعة الإجراءات لموظفي البنك وعائلاتهم.
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “تأتي شراكتنا مع ‘نات هيلث’ إيماناً منا بأن موظفينا هم الركيزة الأساسية لنجاحنا واستدامة تميزنا، لذا فإننا نضع رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية على رأس أولوياتنا. نحن واثقون بأن خبرة ‘نات هيلث’ الواسعة في هذا المجال ستسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وبأعلى معايير الكفاءة.”
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة “نات هيلث”، كريم قعوار عن اعتزازه بهذه الثقة قائلاً: “نفخر باختيارنا كشريك استراتيجي لبنك الإسكان، المؤسسة المصرفية الرائدة. ونحن ملتزمون بتسخير كافة إمكانياتنا وتقنياتنا لتقديم تجربة مثالية تتماشى مع تطلعات البنك في رعاية موظفيه.”
وتؤكد هذه الاتفاقية سعي بنك الإسكان الدائم نحو الابتكار في الخدمات المؤسسية، وبناء شراكات طويلة الأمد تخدم بيئة العمل وتعزز من جودة الخدمات المقدمة لفريق عمله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026