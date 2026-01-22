بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “نات هيلث” لإدارة خدمات التأمين الصحي لموظفيه

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية (نات هيلث)، أسند بموجبها للشركة إدارة خدمات التأمين الصحي لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المستمر على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لموظفيه وتقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بموظفيه.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ورئيس مجلس إدارة شركة “نات هيلث”، كريم قعوار. وقد وقع الاتفاقية عن جانب البنك رئيس قطاع العمليات، أحمد الخضر، وعن جانب الشركة مديرها العام، إياد عطاري.

وتجسد هذه الشراكة توجه بنك الإسكان نحو اختيار أفضل الشركاء الفنيين، حيث اعتمد البنك في خياره على ما تمتلكه “نات هيلث” من أنظمة تقنية متطورة وحلول صحية مرنة، بالإضافة إلى شبكتها الواسعة من مقدمي الرعاية الصحية، مما يضمن كفاءة الخدمة وسرعة الإجراءات لموظفي البنك وعائلاتهم.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “تأتي شراكتنا مع ‘نات هيلث’ إيماناً منا بأن موظفينا هم الركيزة الأساسية لنجاحنا واستدامة تميزنا، لذا فإننا نضع رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية على رأس أولوياتنا. نحن واثقون بأن خبرة ‘نات هيلث’ الواسعة في هذا المجال ستسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وبأعلى معايير الكفاءة.”

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة “نات هيلث”، كريم قعوار عن اعتزازه بهذه الثقة قائلاً: “نفخر باختيارنا كشريك استراتيجي لبنك الإسكان، المؤسسة المصرفية الرائدة. ونحن ملتزمون بتسخير كافة إمكانياتنا وتقنياتنا لتقديم تجربة مثالية تتماشى مع تطلعات البنك في رعاية موظفيه.”

وتؤكد هذه الاتفاقية سعي بنك الإسكان الدائم نحو الابتكار في الخدمات المؤسسية، وبناء شراكات طويلة الأمد تخدم بيئة العمل وتعزز من جودة الخدمات المقدمة لفريق عمله.