زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

وطنا اليوم:كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، الأربعاء، أن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز ستزور واشنطن قريباً، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وبعد ذلك بوقت قصير، قالت رودريغيز خلال لقاء مع مسؤولين محليين: “نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، من دون أي خوف، لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا (…) سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية”، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن ديلسي رودريغيز ستكون أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. إذ تعود آخر زيارة قام بها رئيس فنزويلي في منصبه إلى التسعينيات، قبل أن يتولى الزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز السلطة.

تحول مفاجئ

فيما تعكس هذه الدعوة تحولاً مفاجئاً في العلاقات بين واشنطن وكراكاس منذ أن نفذت قوات خاصة أميركية عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ونقله إلى سجن أميركي لمواجهة تهم تهريب مخدرات.

وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة، قبل أن تغير مسارها بعد توليها الرئاسة بالوكالة. إلا أنها لا تزال تخضع لعقوبات أميركية تشمل تجميد الأصول.

التوسط في بيع النفط الفنزويلي

لكن مع انتشار أسطول من السفن الحربية الأميركية قبالة ساحل بلدها، سمحت رودريغيز للولايات المتحدة بالتوسط في بيع النفط الفنزويلي، ووعدت بتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأفرجت عن العشرات من السجناء السياسيين.

فيما قد تسبب زيارة الولايات المتحدة التي لم تؤكدها السلطات الفنزويلية حتى الآن، مشاكل لرودريغيز داخل الحكومة التي تضم مسؤولين مناهضين لما يصفونه بالإمبريالية الأميركية.

ولا يزال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز يتمتعان بنفوذ قوي في البلاد، ويقول المحللون إن دعمهما لرودريغيز ليس أمراً مفروغاً منه.