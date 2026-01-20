توجه لاعتماد بروتوكولات طبية شاملة وموحدة في مستشفيات المملكة

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة إبراهيم البدور أن وزارة الصحة تتجه إلى اعتماد بروتوكولات طبية شاملة وموحّدة في مختلف الخدمات العلاجية بمستشفيات المملكة الحكومية، مبينًا أن أول هذه البروتوكولات سيُطبّق على علاج مرضى السرطان.

وقال البدور، في تصريحات مساء الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على تدريب الكوادر الصحية المعنية بعلاج مرضى السرطان قبل رفدهم إلى بعض مستشفيات المملكة الحكومية، على أن يتم هذا التدريب في مركز الحسين للسرطان، بهدف رفع كفاءة الكوادر وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التخصصية.

وأضاف البدور أنه سيتم تنفيذ مركز متخصص لعلاج السرطان في محافظة إربد داخل مستشفى الأميرة بسمة الجديد، ليخدم أهالي إقليم الشمال كاملًا، موضحًا أن كوادر وزارة الصحة ستتلقى تدريبها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان خلال مراحل تنفيذ المشروع، على أن يتم التعامل مع المرضى وفق ذات البروتوكولات الطبية المعتمدة في مركز الحسين للسرطان.

وأشار إلى أن صور الرنين المغناطيسي كانت تشهد فترات انتظار طويلة تراوحت بين عام وعام ونصف، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تطبيق نظام الدوام المسائي (شِفت “ب”) لتسهيل وتسريع إجراء الفحوصات الإشعاعية للمرضى في مختلف المستشفيات الحكومية.