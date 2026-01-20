بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

توجه لاعتماد بروتوكولات طبية شاملة وموحدة في مستشفيات المملكة

20 يناير 2026
توجه لاعتماد بروتوكولات طبية شاملة وموحدة في مستشفيات المملكة

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة إبراهيم البدور أن وزارة الصحة تتجه إلى اعتماد بروتوكولات طبية شاملة وموحّدة في مختلف الخدمات العلاجية بمستشفيات المملكة الحكومية، مبينًا أن أول هذه البروتوكولات سيُطبّق على علاج مرضى السرطان.
وقال البدور، في تصريحات مساء الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على تدريب الكوادر الصحية المعنية بعلاج مرضى السرطان قبل رفدهم إلى بعض مستشفيات المملكة الحكومية، على أن يتم هذا التدريب في مركز الحسين للسرطان، بهدف رفع كفاءة الكوادر وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التخصصية.
وأضاف البدور أنه سيتم تنفيذ مركز متخصص لعلاج السرطان في محافظة إربد داخل مستشفى الأميرة بسمة الجديد، ليخدم أهالي إقليم الشمال كاملًا، موضحًا أن كوادر وزارة الصحة ستتلقى تدريبها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان خلال مراحل تنفيذ المشروع، على أن يتم التعامل مع المرضى وفق ذات البروتوكولات الطبية المعتمدة في مركز الحسين للسرطان.
وأشار إلى أن صور الرنين المغناطيسي كانت تشهد فترات انتظار طويلة تراوحت بين عام وعام ونصف، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تطبيق نظام الدوام المسائي (شِفت “ب”) لتسهيل وتسريع إجراء الفحوصات الإشعاعية للمرضى في مختلف المستشفيات الحكومية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

19:35

هل تعديل قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى كل هذه الورش

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف