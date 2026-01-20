بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بعد نشره رسالة ماكرون.. مغردون لزعماء العالم: لا تراسلوا ترامب

20 يناير 2026
بعد نشره رسالة ماكرون.. مغردون لزعماء العالم: لا تراسلوا ترامب

وطنا اليوم:شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخرية بعد أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” صورا لمقتطفات من رسائل بعثها إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يظهر فيها اقتراح فرنسي بعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر يوم الخميس، عقب منتدى دافوس.
وبحسب المقتطفات المنشورة، دعا ماكرون أيضا ترامب إلى تناول العشاء بباريس في اليوم نفسه.
وأكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشبكة CNN أن رسالة نصية نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكك في موقفه من غرينلاند صحيحة.
وقال المصدر إن الرسالة الخاصة تتفق مع التصريحات التي أدلى بها ماكرون علنًا.

رسالة ماكرون لترامب
وما إن نشر ترامب لقطة شاشة لرسالة ماكرون حتى بدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي بتداولها والتعليق عليها، معتبرين أن ترامب بات “يتعامل مع كل شيء على المكشوف”.
وأشار مدوّنون إلى أنه يخرق بذلك قواعد البروتوكول الدبلوماسي السري للمحادثات بين قادة الدول والدبلوماسيين، متسائلين: كيف يجرؤ ترامب على خرق هذه الأعراف بهذه البساطة؟ ووجّهوا رسالة إلى قادة العالم مفادها: “العِبرة.. لا أحد من قادة الدول يرسل رسائل نصية لترامب بعد اليوم”.
في المقابل، رأى آخرون أن ما يفعله ترامب ليس مجرد خرق عابر للبروتوكول، بل هو تأسيس متعمّد لأسلوب سياسي أميركي جديد.
وأضاف هؤلاء أنها سياسة ترى أن القوة تغني عن الأعراف، وأن النفوذ يسمح بفعل كل شيء دون محاسبة. في هذا النهج، لا قدسية للمحادثات السرية، ولا احترام للتوازنات، بل مساومات علنية على ثروات الدول، وضغط مفتوح، وتطبيع لفكرة الهيمنة، بل وحتى شرعنة التدخل والاحتلال واختطاف القرار السيادي.
وأكد آخرون أن ترامب لا يكشف الرسائل عبثا، بل يوجّه رسالة إلى العالم مفادها: “مَن يملك القوة.. يكتب القواعد”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

19:35

هل تعديل قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى كل هذه الورش

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف