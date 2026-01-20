تجارة عمّان والسفير أبو الفول يبحثان تعزيز الاستثمارات والشراكات مع السعودية

وطنا اليوم:بحث رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان مع السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، في مقر السفارة الأردنية في الرياض، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ودعم مبادرات القطاع الخاص المشتركة.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء، أهمية البناء على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وضرورة تطوير آليات العمل المؤسسي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشار الحاج توفيق إلى اعتزازه الكبير بالدور الذي تقوم به السفارة الأردنية في الرياض، وبالجهود المتميزة التي يبذلها السفير أبو الفول وكادر السفارة كافة، مؤكداً أن غرفة تجارة عمّان والقطاع الخاص الأردني بدأوا يلمسون بشكل واضح أثر الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية الحديثة في دعم رجال الأعمال وفتح الأبواب أمام الشراكات والاستثمارات النوعية.

وأضاف أن زيارة وفد الغرفة إلى الرياض تُعد زيارة تاريخية بكل المقاييس، نظراً لما تتضمنه من ملفات اقتصادية متعددة ومتشابكة، سواء على مستوى غرفة تجارة عمّان وغرفة تجارة الأردن، أو من خلال مجلس الأعمال الأردني–السعودي المشترك، وملتقى الأعمال، واللقاءات الموسعة مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات اقتصادية سعودية، بما يعكس جدية التوجه نحو بناء شراكة استراتيجية عملية ومستدامة بين الجانبين.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره نائبا الرئيس نبيل الخطيب وبهجت حمدان وامين سر مجلس إدارة الغرفة محمد طهبوب وعضو مجلس الادارة فلاح الصغير، إلى أن غرفة تجارة عمّان تولي اهتماماً خاصاً بتفعيل الشراكات الاقتصادية مع الجانب السعودي، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال، وتوفير المعلومات والخدمات المساندة للشركات الأردنية الراغبة بدخول السوق السعودي أو التوسع فيه.

ولفت إلى أن إطلاق شبكة الأعمال الأردنية–السعودية، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً مساء اليوم في الرياض، يشكّل خطوة عملية في هذا الاتجاه، من خلال توفير إطار منظم للتشبيك بين الشركات والمستثمرين، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتشريعات والحوافز، وتعزيز تكامل سلاسل التوريد بين الجانبين.

من جانبه، أكد السفير أبو الفول أن السفارة الأردنية في الرياض، وبتوجيهات رسمية، تضع إمكانياتها كافة في خدمة دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات الأردنية العاملة في المملكة العربية السعودية، باعتبارها رصيداً وطنياً استراتيجياً يسهم في نقل الخبرات وبناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد السفير أبو الفول كذلك أهمية توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة اليوم بين غرفة تجارة عمّان وغرفة تجارة الرياض، لما للغرفتين من دور محوري يسهم في فتح افاق اوسع امام الشركات الاردنية والسعودية للدخول في شراكات استثمارية وتجارية مستدامة.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة الحضور عن تقديرهم للدور الذي تقوم به السفارة الأردنية في الرياض في دعم القطاع الخاص، مؤكدين أن السوق السعودي يشكّل شريكاً استراتيجياً طبيعياً للتاجر الأردني. وأشاروا إلى أن إطلاق شبكة الأعمال الأردنية–السعودية يفتح آفاقاً عملية جديدة أمام الشركات في البلدين، ويعزز فرص الشراكة والاستثمار والتكامل في سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون بين غرفة تجارة عمّان والسفارة الأردنية في الرياض لمتابعة مخرجات شبكة الأعمال الأردنية–السعودية، وتحويلها إلى برامج عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.