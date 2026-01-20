بنك القاهرة عمان
فرصة استثمارية نوعية في سوق إربد المركزي

20 يناير 2026
وطنا اليوم:أعلنت بلدية إربد الكبرى، عن طرح مشروع سوق إربد المركزي كفرصة استثمارية نوعية، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الشمال، بأثر تنموي ملموس، يسهم في دعم حركة الاقتصاد المحلي، وتطوير منظومة التسويق، وتوفير فرص جديدة للعمل والتشغيل.

ويُعد مشروع سوق إربد المركزي أحد المشاريع الوطنية ذات الأولوية، من خلال إنشاء سوق حديث ومتخصص للخضار والفواكه، يُشكّل مركزاً لوجستياً زراعياً متكاملاً يخدم محافظات شمال المملكة، ويسهم في تطوير منظومة التسويق الزراعي وتحسين كفاءتها، بما ينسجم مع السياسات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية حديثة لأسواق الجملة الزراعية، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل التبريد، وتقليل الفاقد بعد الحصاد ورفع كفاءة التداول والتوزيع، ودعم المزارعين والتجار وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة المؤسسية.

ويقع المشروع على قطعة أرض مملوكة لكل من بلدية إربد الكبرى وبلدية بني عبيد في منطقة أم الأبار الجنوبية ضمن محافظة إربد، ويتمتع الموقع بموقع استراتيجي لقربه من مناطق الإنتاج الزراعي الرئيسية وشبكة الطرق الوطنية والإقليمية.

ودعت بلدية اربد الكبرى الشركات المحلية والدولية، سواءً بشكل منفرد أو ضمن ائتلافات، لتقديم عروض فنية ومالية للمشاركة في تنفيذ تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة ونقل ملكية سوق جديد ليُعرف بـ سوق إربد المركزي (“المشروع”)، وذلك وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل الملكية (DBFOMT) ولمدة امتياز عشرين (20) عاماً. وستقوم بلدية إربد الكبرى بتمثيل نفسها وبلدية بني عبيد لأغراض المشروع.

وبينت بلدية إربد الكبرى أنه بإمكان الجهات الراغبة الاطلاع على وثيقة طلبات العروض الرسمية، وتقديم الاستفسارات من خلال موقع البلدية الإلكتروني www.irbid.gov.jo.
كما بإمكانهم الاطلاع على الإعلان المنشور لهذه الغاية، أو التواصل من خلال الهاتف، والبريد الإلكتروني المُعلن relations@irbid.gov.jo


