بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

بين “إنكار” الحكومة و”معاناة” المواطن.. من يتحمل مسؤولية أزمة الجسر؟

20 يناير 2026
بين “إنكار” الحكومة و”معاناة” المواطن.. من يتحمل مسؤولية أزمة الجسر؟

وطنا اليوم:قالت النائب د. بيان فخري المحسيري

حين وضعنا بين يدي الحكومة معطيات واضحة حول معاناة أهلنا على جسر الملك حسين في شهر 7 الماضي، جاءنا الرد (كما توثق المراسلات المرفقة) هادئاً، نافياً، ومطمئناً بأن “الأمور تحت السيطرة”!

اليوم، والعدسات تنقل تفاقم الأزمة وتأزم الأوضاع لدرجة لم تعد تُطاق، نسأل الحكومة:
إلى متى يظل الاستهتار بالدور الرقابي الاستباقي هو سيد الموقف؟ ولو أُخذت ملاحظاتنا حينها بمحمل الجد والمسؤولية، هل كنا سنصل إلى هذا المشهد المؤلم الذي يمس كرامة الأردنيين وأهلنا القادمين؟
إن استسهال “النفي” وتجاهل التحذيرات البرلمانية هو الذي يعمق الأزمات ويحولها إلى كوارث معيشية.
دورنا أن نراقب لنمنع الخلل قبل وقوعه، ودور الحكومة أن تستجيب لا أن تبرر.
كرامة المواطن على المنافذ الحدودية ليست ملفاً ثانوياً يُدار بالمراسلات الإنشائية، بل هي أمانة ستحاسبون عليها، وسنبقى نلاحق هذا الملف حتى يتوقف الاستهتار وتنتهي المعاناة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

19:35

هل تعديل قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى كل هذه الورش

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف