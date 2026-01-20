بين “إنكار” الحكومة و”معاناة” المواطن.. من يتحمل مسؤولية أزمة الجسر؟

وطنا اليوم:قالت النائب د. بيان فخري المحسيري

حين وضعنا بين يدي الحكومة معطيات واضحة حول معاناة أهلنا على جسر الملك حسين في شهر 7 الماضي، جاءنا الرد (كما توثق المراسلات المرفقة) هادئاً، نافياً، ومطمئناً بأن “الأمور تحت السيطرة”!

اليوم، والعدسات تنقل تفاقم الأزمة وتأزم الأوضاع لدرجة لم تعد تُطاق، نسأل الحكومة:

إلى متى يظل الاستهتار بالدور الرقابي الاستباقي هو سيد الموقف؟ ولو أُخذت ملاحظاتنا حينها بمحمل الجد والمسؤولية، هل كنا سنصل إلى هذا المشهد المؤلم الذي يمس كرامة الأردنيين وأهلنا القادمين؟

إن استسهال “النفي” وتجاهل التحذيرات البرلمانية هو الذي يعمق الأزمات ويحولها إلى كوارث معيشية.

دورنا أن نراقب لنمنع الخلل قبل وقوعه، ودور الحكومة أن تستجيب لا أن تبرر.

كرامة المواطن على المنافذ الحدودية ليست ملفاً ثانوياً يُدار بالمراسلات الإنشائية، بل هي أمانة ستحاسبون عليها، وسنبقى نلاحق هذا الملف حتى يتوقف الاستهتار وتنتهي المعاناة.