20 يناير 2026
البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن أسماء الرابحين بالجائزة السنوية الكبرى لحساب التوفير – الجوائز عن عام 2025، حيث ربحت كل من إيمان سليمان وداليا البوريني بجائزة نقدية قيمتها 100 ألف دينار أردني لكل منهما، وذلك خلال فعالية خاصة نظمها البنك في مسرح ذا دومين في مجمع الملك الحسين للأعمال، ضمن رعاية البنك للحفل الكوميدي الذي أُقيم فيه.
وفي إطار حرصه على تقديم تجربة استثنائية لعملائه، اعتمد البنك أسلوباً مبتكراً للإعلان عن الرابحين؛ حيث تم دعوة الرابحتين لحضور عرض كوميدي كضيوف شرف، ليتم الكشف عن أسميهما ومنحهما الجائزة الكبرى أمام الجمهور قبيل انطلاق العرض.
ويأتي هذا الإعلان اختتاماً لحملة حساب التوفير – الجوائز للعام 2025، والتي تعكس التزام البنك بتعزيز ثقافة الادخار وتحفيز العملاء على التخطيط للمستقبل ضمن تجربة مصرفية أكثر تميزاً. كما يأتي الإعلان عن الرابحين أمام الجمهور، وفي إطار فعالية خاصة، ليؤكد على حرص البنك على المصداقية والشفافية، وخلق لحظات استثنائية تترجم تقديره لعملائه.
وبهذه المناسبة، يهنئ البنك الرابحين بالجائزة الكبرى، كما يدعو البنك عملاءه القائمين والمحتملين إلى ترقب الإطلاق الرسمي لبرنامج حساب التوفير – الجوائز للعام 2026، والذي تم تصميمه ليقدم فرصاً أوسع تواكب تطلعات العملاء وتمنحهم المزيد من المكافآت المجزية.


