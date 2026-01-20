ترامب ينشر صورة لغرينلاند ويصفها بأنها أراضٍ أميركية

وطنا اليوم:نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي صورة معدلة، تظهر جزيرة غرينلاند على أنها “أرض أمريكية”، مكتوب عليها: “غرينلاند… الأراضي الأمريكية… تأسست عام 2026”. وتظهر الصورة ترامب في المقدمة وهو يحمل العلم الأمريكي، وخلفه نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وتأتي هذه الصورة في سياق تصاعد الخطاب الأمريكي حول غرينلاند، حيث يُصر ترامب على أنها إقليم استراتيجي يجب أن يكون تحت السيطرة الأمريكية، رغم أنها تتبع بشكل رسمي للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي.

أظهر ترامب في منشوره أنه لا يتخلى عن فكرة ضم غرينلاند، معتبرًا أنها ضرورية للأمن القومي الأمريكي، في خطوة أثارت ردود فعل دولية وانتقادات من حلفاء واشنطن.