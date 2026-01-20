295 مستفيدا من عيادات الإقلاع عن التدخين في البترا

وطنا اليوم:قال مدير مديرية صحة لواء البترا، الدكتور حاتم حباشنة، إن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين في اللواء، منذ افتتاحها مطلع العام الماضي وحتى نهايته، بلغ 295 مستفيدا.

وأشار إلى أن الإقبال على خدمات هذه العيادات تزايد، لا سيما خلال النصف الثاني من العام الماضي، مبينا أن عيادات الإقلاع عن التدخين تعد جزءا أساسيا من برامج وزارة الصحة في مكافحة التدخين، نظرا لما يسببه من آثار صحية خطيرة على الأفراد والمجتمع، من أبرزها أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان.

وبين حباشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العيادات تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل استشارات طبية ونفسية، ووضع خطط علاجية فردية للمراجعين، إلى جانب المتابعة الدورية وتقديم العلاجات المساندة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يساعد المدخنين على الإقلاع التدريجي والآمن.

من جانبهم، عبر مستفيدون من خدمات العيادات عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الكوادر الصحية، مؤكدين أن المتابعة المنتظمة والدعم الطبي والنفسي أسهما في مساعدتهم على اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين والاستمرار فيه.

وأوضحوا أن الإرشادات الطبية والخطة العلاجية التي تلقوها في العيادة ساعدتهم على الإقلاع عن التدخين بعد سنوات طويلة من المعاناة، ما انعكس إيجابا على صحتهم ونشاطهم، مؤكدين أن التجربة شكلت نقطة تحول في نمط حياتهم الصحي.