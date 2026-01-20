بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

295 مستفيدا من عيادات الإقلاع عن التدخين في البترا

20 يناير 2026
295 مستفيدا من عيادات الإقلاع عن التدخين في البترا

وطنا اليوم:قال مدير مديرية صحة لواء البترا، الدكتور حاتم حباشنة، إن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين في اللواء، منذ افتتاحها مطلع العام الماضي وحتى نهايته، بلغ 295 مستفيدا.
وأشار إلى أن الإقبال على خدمات هذه العيادات تزايد، لا سيما خلال النصف الثاني من العام الماضي، مبينا أن عيادات الإقلاع عن التدخين تعد جزءا أساسيا من برامج وزارة الصحة في مكافحة التدخين، نظرا لما يسببه من آثار صحية خطيرة على الأفراد والمجتمع، من أبرزها أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان.
وبين حباشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العيادات تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل استشارات طبية ونفسية، ووضع خطط علاجية فردية للمراجعين، إلى جانب المتابعة الدورية وتقديم العلاجات المساندة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يساعد المدخنين على الإقلاع التدريجي والآمن.
من جانبهم، عبر مستفيدون من خدمات العيادات عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الكوادر الصحية، مؤكدين أن المتابعة المنتظمة والدعم الطبي والنفسي أسهما في مساعدتهم على اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين والاستمرار فيه.
وأوضحوا أن الإرشادات الطبية والخطة العلاجية التي تلقوها في العيادة ساعدتهم على الإقلاع عن التدخين بعد سنوات طويلة من المعاناة، ما انعكس إيجابا على صحتهم ونشاطهم، مؤكدين أن التجربة شكلت نقطة تحول في نمط حياتهم الصحي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف