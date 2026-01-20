بنك القاهرة عمان
لجنة التفتيش الرقابية على الأعمار لمحافظة مادبا تقدم تقرير كشفها على انهيار داخل أحد المباني مقابل الاحوال المدنية والجوازات في مادبا

20 يناير 2026
لجنة التفتيش الرقابية على الأعمار لمحافظة مادبا تقدم تقرير كشفها على انهيار داخل أحد المباني مقابل الاحوال المدنية والجوازات في مادبا

وطنا اليوم – قامت لجنة التفتيش الرقابية على الأعمار لمحافظة مادبا “لجنة البناء الوطني” بالكشف على موقع أحد المباني مقابل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في مادبا تعرض من الداخل للانهيار والعائد ملكيته للسيد حسين عبد الكريم ابوراجوح بناء على طلب الجهات المختصة في محافظة مادبا.

وقالت مدير مديرية الشؤون البلدية في محافظة مادبا رئيس وحدة الرقابة والتفتيش على البلديات في المحافظة المهندسة رويده الهباهبه  أنه وبعد كشف المبنى رقم (62) تجاري والمكون من طابق اراضي مخازن عدد (2) وطابقين علويين وبمساحة طابقية تقريباً 120م2 تم اخلاء المبنى من قبل الجهات المعنية واغلاق الشارع المؤدي له.

واضافت الهباهبه في تصريح صحفي ل”وطنا اليوم الاخباري” أنه  تبين  خلال عملية الكشف وجود مباني ملاصقة للمبنى المذكور ذوات الارقام (60) و (64) تم اخلائها من قبل الجهات الرسمية ومنسوب المبنى (62) من الخلف اسفل منسوب الأرض الزراعية الخلفية له.

وقالت أنه تبين وجود فجوة طبيعية ( مغارة ) أسفل المدة الأرضية داخل المخازن التجارية غير محددة الأبعاد والعمق حيث لم تتمكن اللجنة من التحقق بسبب خطورة الموقع.

وتبين كذلك  وجود هبوطات امام المخازن في الشارع العام امام المباني المذكورة ووجود تصدعات في الاعمدة وانفصال عن جدران المبنى والجسور الخلفية للمبنى (62) .

وأكدت الهاهبه أنه من خلال المشاهدة داخل المغارة تبين عدم وجود قواعد خراسانية وزنانير ارضية داخلها وأن البناء قديم والأعمال المنفذة من دبش وباطون وتسليح أعمدة ضعيف حسب الظاهر من المنطقة الخلفية ووجود مياه عادمة (مجاري) داخل المغارة بسبب التمديدات الصحية داخل المبنى.

وقال أن اللجنة أوصت بطلب الجمعية العلمية الملكية بصورة فورية لأخذ عينات من المباني (60+62+64) للتأكد من مطابقتها انشائياً وبناء عليه يتم اجراء اللازم من معالجة وتصويب اوضاع المباني.

كما اوصت اللجنة بعمل مجسات من قبل البلدية للتحقق من أبعاد وعمق الحفرة الممتدة في الشارع ومعالجتها بالسرعة الممكنة.

وبينت الهباهبة أن المبنى يشكل خطورة على سكانه ومجاوريه نتيجة وجود المغارة أسفل المبنى والشارع مؤكدة أنه وبناء على توصيات الجمعية العلمية الملكية يتم تصويب الأوضاع تحت اشراف هندسي.


