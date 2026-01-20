زراعة الزرقاء تحتفل بيوم الشجرة في الرصيفة بحضور رسمي وأمني واسع

وطنا اليوم:ليندا المواجدة

برعاية عطوفة محافظ الزرقاء، نظّمت مديرية زراعة الزرقاء احتفالها بمناسبة يوم الشجرة في تلال الفوسفات بلواء الرصيفة، بحضور رسمي وأمني واسع ضمّ مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد يزن الجراح، ومدير شرطة الرصيفة العميد بشار الدويري، ومتصرّف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الخالدي، ورئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب أصحاب العطوفة والسعادة، وممثلي الأجهزة الأمنية، والشيوخ والوجهاء، وأهالي الرصيفة.

وأكد محافظ الزرقاء في كلمته أن الشجرة تمثل قيمة وطنية وبيئية، وعنوانًا للاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم الشجرة يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي، خاصة في المناطق الحضرية والمكتظة بالسكان. وأضاف أن تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي يشكّل أساسًا لإنجاح الجهود البيئية، ودعم قطاع الزراعة بما ينعكس إيجابًا على البيئة وجودة الحياة للمواطنين.

من جهته، قال مدير مديرية زراعة الزرقاء المهندس حسين الخالدي إن الاحتفال بعيد الشجرة يأتي امتثالًا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على الحفاظ على الشجر، واستمرارًا للسنة الهاشمية الحميدة التي انتهجها الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد المغفور له الملك عبدالله الأول بن الحسين، واستمر على نهجها بنو هاشم الأخيار وصولًا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، راعي المسيرة في الأردن.

وأضاف أن الإنجازات المتحققة في القطاع الزراعي تعكس التزام كوادر المديرية وجهودهم المتواصلة في حماية الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية.

بدوره، أكد رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي أن للعمل البلدي دورًا محوريًا في حماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء، لا سيما في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع مديرية الزراعة لترجمة الأهداف البيئية إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.

وفي ختام الاحتفال، جرى تكريم الجهات المساهمة والداعمة من قبل مديرية زراعة الزرقاء، إضافة إلى تكريم عطوفة راعي الحفل تقديرًا لدوره في دعم المبادرات البيئية.

كما شارك عطوفة راعي الحفل والحضور في زراعة الأشجار، تعبيرًا عن الحرص المشترك على البيئة والحفاظ على الطبيعة، ورسالة رمزية تؤكد أهمية العمل الجماعي وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والوطن