رئيس الديوان الملكي يفتتح النُزل البيئي في محمية اليرموك

وطنا اليوم:تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة اربد، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، في منطقة أم قيس، مشروع النُزل البيئي في محمية اليرموك،بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومحافظ اربد رضوان العتوم وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور يزن الخضير.

وجال العيسوي في مرافق النُزل، الذي جرى تنفيذه بتوجيهات ملكية سامية، ضمن إطار المبادرات الملكية، بهدف دعم السياحة البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية.

ويضم المشروع فندقا مكوّنا من طابقين بواقع خمس غرف لكل طابق، إضافة إلى 20 شاليها، ومطعما، ومنطقة خدمات، وممرات ومرافق خدمية متكاملة، صُمّمت بما ينسجم مع الطابع البيئي والطبيعي للموقع، بما فيها دكان الطبيعة الذي يشتمل على منتجات حرفية يدوية مستوحاه من طبيعة المنطقة.

واستمع العيسوي، خلال الجولة من القائمين على النُزل إلى شرح حول المشروع والخدمات التي سيقدمها، حيث سيوفر المشروع نحو 50 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي عند بدء التشغيل الفعلي، تم تعيين 40 منهم حتى الآن.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الملكية الساعية لتعزيز السياحة البيئية في المملكة، واستثمار المواقع الطبيعية ذات القيمة البيئية الطبيعية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة.

وأكد العيسوي، في تصريحات صحفية له، أهمية المشروع باعتباره نموذجاً للسياحة البيئية، التي تجمع بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفير فرص العمل والترويج للمنتوجات الشعبية المحلية، بما يسهم في التنمية المحلية المستدامة.

وقال إن افتتاح النزل البيئي يأتي بهدف تعزيز السياحة البيئية المستدامة، وربط حماية الطبيعة بالتنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، بما يحقق أثرا تنمويا مباشرا ينعكس عليها، ويوفر فرصا للاستفادة من المقومات الكبيرة للمنطقة، وتسخيرها في دعم جهود التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المنطقة والمساعدة في تسويق المنتجات الريفية لأصحاب المشاريع الصغيرة.

وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المشاريع النوعية والريادية، بموقعه الفريد والمتميز داخل محمية اليرموك واطلالته الخلابة على مرتفعات الجولان، إذ يعتبر وجهة واعدة للسياحية البيئية على المستويين المحلي والعربي والدولي، وهو نموذج للشراكة الحقيقية والمستمرة ما بين المبادرات الملكية ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وأضاف العيسوي أن المبادرات الملكية السامية، بتوجيهات ملكية سامية، تواصل دعم المشاريع النوعية التي تعزز مكانة الأردن السياحية، وتوفر تجارب سياحية متكاملة، مع الحفاظ على البيئة وإشراك المجتمع المحلي في عملية التنمية.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة الجمعية بتول العجلوني ومدير عام الجمعية فادي الناصر، ورئيس لجنة بلدية خالد بن الوليد راوية الغرايبة.